Ekonomik açıdan da zorlandığını anlatan Şeker, kredi ve kira borçları bulunduğunu ve yaşamını sürdürmek için mücadele ettiğini ifade etti.

Şeker, "Para pul istemiyorum. İşime gücüme bakmak istiyorum, eskisi gibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavi olabilmek için valilik ve kaymakamlığa da başvurduğunu belirten Şeker, önceliğinin maddi yardım olmadığını söyledi.

Yıllardır farklı doktorlara ve hastanelere başvurduğunu anlatan Murat Şeker, sağlık sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Sağ ayağındaki bazı parmakları ampute edilen Şeker, ayağının üzerine basmakta zorlandığını ve yeniden rahatça yürüyebilmek istediğini anlattı.

Aradan geçen yıllara ve uygulanan tedavilere rağmen yaranın kapanmadığını belirten Şeker, 10'dan fazla ameliyat geçirdiğini söyledi.

Antalya 'da yaşayan 40 yaşındaki Murat Şeker , yaklaşık 19 yıldır sağ ayağındaki iyileşmeyen yaraya karşı mücadele veriyor. Doğuştan skolyoz ve kalça çıkığı bulunan Şeker'in sağ ayağında 2007 yılında yara oluştu.

(Foto: DHA)

AMELİYAT İÇİN 350 BİN TL İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şeker, son olarak sosyal medya üzerinden ulaştığı bir doktorla görüştüğünü belirtti. Doktorun kendisine Atatürk Üniversitesinde ameliyat önerdiğini söyleyen Şeker, görüşmeye ilişkin şu iddiada bulundu:

"Doktor, Atatürk Üniversitesi'nde ameliyat yapacağını söyledi. 'Senin tedavini yapacağım, buraya gel' dedi. Benden 350 bin lira istedi. İmkanım olmadığı için bir şey yapamadım"

"İYİLEŞİP ÇALIŞMAM GEREKİYOR"

Sağlık sorunlarının çalışma hayatını da etkilediğini belirten Şeker, bir zincir marketteki işini sürdürebilmekte güçlük yaşadığını anlattı. Sürekli sağlık raporu almak zorunda kaldığını ve bu nedenle işini kaybetmekten endişe ettiğini söyleyen Şeker, "İyileşip çalışmam gerekiyor" dedi.

Anne ve babasını genç yaşta kaybettiğini anlatan Şeker, üç kardeş olduklarını ve birbirlerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

(Foto: DHA)

"TANI KONULSUN, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Yeniden yürüyebilmek ve çalışma hayatına dönebilmek istediğini belirten Murat Şeker, sağlık sorununun nedeninin netleştirilerek uygun tedavinin uygulanmasını istedi.

Şeker, "Tedavi olup hayatımı devam ettirebilmem lazım. Kim ilgileniyorsa tanımı koysun, tedavi olmak istiyorum. Allah rızası için yardım talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

2015 RAPORUNDA YÜZDE 68 FONKSİYON KAYBI

Şeker'in sağlık geçmişine ilişkin farklı yıllara ait raporlarda çeşitli bulgular yer aldı. 2015 yılında Antalya Atatürk Devlet Hastanesinden aldığı sağlık kurulu raporunda, doğuştan kalça çıkığı, skolyoz, sağ ayakta parmak amputasyonları, sağ ayak tabanında iyileşmeyen yara gibi sağlık sorunları kaydedildi.

Raporda Şeker için yüzde 68 oranında vücut fonksiyon kaybı tespit edildi ve engel durumunun sürekli olduğu belirtildi.

2019 RAPORUNDA YÜZDE 41 ORAN

2019 tarihli başka bir sağlık kurulu raporunda ise sağ ayak tabanında açık lezyon bulunduğu ve bazı ayak parmaklarında amputasyon olduğu kaydedildi.

Bu raporda Şeker'in engel oranı yüzde 41 olarak yer aldı.