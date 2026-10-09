Törene Necla Uygur'un oğulları Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat Uygur'un yanı sıra İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, oyuncular Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Nilgün Belgün, Murat Akkoyun, Nur Sürer, Şevket Çoruh, İskender Bağcılar ve Zeyno Günenç ile sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Uygur'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Oyuncu Aliye Uzunatağan, "Ben Nejat Uygur'u, Necla Hanım'ı da çok severim. Onun için burada olmak istedim. Üzgünüm. Çok güzel çocuklar bıraktılar bize. Nurlarda uyusunlar ikisi de. Kavuşuyorlar bugün bence" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR ABLAMIZDI'

Oyuncu Şevket Çoruh, "Tüm Uygur ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi Nejat abi'nin yanına yolluyoruz onu" diye konuştu.

'DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK'

Oyuncu İskender Bağcılar, "Hepimizin başı sağ olsun. Değerli bir sanatçıyı kaybettik. Nejat abi'nin yadigarı diyelim çocuklarıyla beraber. Bizde Şehir Tiyatrosu'nda genel sanat yönetmenliği yapmıştı, beraber çalıştık uzun yıllar. Hanımefendiyle doktorumuz aynıydı. Bir orada görüştük profesörün yanında. Hiç böyle bir belirtisi yoktu ama bir sene evveldi. Gayet iyiydi, sağlam görünüyordu. Oradan buradan konuştuk ettik. Allah taksiratını affetsin" diye konuştu.