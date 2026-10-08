Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayrancı hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu.

Silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde dünyaya gelen İhsan Ayrancı Belçika'nın Antwerpen şehrinde başladığı ilköğretim hayatını Tokat-Erbaa Fevzi Çakmak İlköğretim Okulundan mezun olarak tamamladı.

Ortaokulu Erbaa İmam Hatip ortaokulunda okuyan İhsan Ayrancı, lise eğitimini Ankara'da tamamlayarak 2004 yılında da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Mezun oldu.

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük sınavını kazanarak kamuya geçti. 2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine adım attı, Şırnak Silopi'de Kaymakam refikliği, Kırşehir'de Mülkiye Teftiş stajını tamamladı.

Çorum-Uğurludağ ilçesinde 6 ay süreyle Kaymakam Vekilliği yaptı. 1 yıl süreyle Almanya'nın Hamburg şehrinde Goethe Institut'te yabancı dil eğitimi aldı ve Alman Kamu Kurum ve kuruluşlarında Alman idari sistemi üzerine çalışmalar yaparak yurt dışı stajını tamamladı.

Yurt dışı dönüşünde Edirne'nin Enez ilçesinde 4 ay süreyle Kaymakam Vekilliği, 2014-2016 yılları arasında Denizli Kale Kaymakamlığı, 2016-2018 yılları arasında Çaykara Kaymakamlığı ve 2018-2021 yılları arasında Erzincan Vali Yardımcılığı görevini yaptı.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı, Mut Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atandı.