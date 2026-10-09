Mersin’de iki tır alevlere teslim oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda korku dolu anlar yaşandı. Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun iki farklı noktasında seyir halindeki iki tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı yaşanmazken, iki tır da yanarak kullanılamaz hale geldi.