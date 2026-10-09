Mersin’de iki tır alevlere teslim oldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda korku dolu anlar yaşandı. Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun iki farklı noktasında seyir halindeki iki tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı yaşanmazken, iki tır da yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda seyir hâlindeki iki tırda farklı noktalarda yangın çıktı. Tekir mevkisinde bir tırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İkinci yangın ise Damlama mevkisinde meydana geldi. Seyir hâlindeki tırda çıkan yangın üzerine sürücü, aracı sağ şeride çekti. Kısa sürede alevlere teslim olan tır için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılamaz hâle geldi.
İki tırda çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.