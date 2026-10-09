Başkentte trafik düzenlemesi: O güzergahlara dikkat
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Başkent Ankara’da yarın (10 Ekim Cumartesi) Ankara Tren Garı önünde düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden itibaren uygulanacak trafik kısıtlamalarını duyurarak sürücüleri uyardı ve alternatif güzergâhların kullanılmasını istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Tren Garı Kavşağı ile kavşağa bağlanan yan varyantların tamamında, alt geçit hariç, araç geçişine izin verilmeyecek.