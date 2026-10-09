Başkentte trafik düzenlemesi: O güzergahlara dikkat

Başkent Ankara’da yarın (10 Ekim Cumartesi) Ankara Tren Garı önünde düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden itibaren uygulanacak trafik kısıtlamalarını duyurarak sürücüleri uyardı ve alternatif güzergâhların kullanılmasını istedi.