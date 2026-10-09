Çankırı’da suçlulara geçit yok: 46 kişi yakalandı

Çankırı’da emniyet ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçti. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanırken uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında da çalışmalar yürütüldü.

Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerinin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 46 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 24 gram eroin, 9,44 gram sentetik kannabinoid, 165 adet sentetik ecza hapı, 1,90 gram esrar, 22,10 gram amfetamin, 50 bin adet makaron, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 fişek ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 24 termos ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 592 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 154 araç trafikten men edildi.