İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir itfaiye personeli, yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklandı. Yangında ağır yaralanan kadının hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturmada bir itfaiye personeli eski sevgilisinin evini kundakladığı iddiasıyla tutuklandı. Alevlerin arasında kalan kadın ağır yaralanırken, evde bulunan köpek de yangında telef oldu.

İTFAİYECİYE ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ KUNDAKLAMA SUÇLAMASI

Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Gümüldür İtfaiyesinde görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.'nin evine gitti.

Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı öne sürülen A.K.'nin, Seferihisar'daki eve benzin dökerek yangın çıkardığı iddia edildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI! YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Evde çıkan yangında E.S. alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından evden çıkarılan ağır yaralı kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Yangın sırasında evde bulunan köpeğin ise telef olduğu belirlendi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan itfaiye personeli A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.