Yapılan incelemede makak maymununa ilişkin bulundurma belgesinin olmadığı tespit edildi.

(Foto: DHA)

"MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."