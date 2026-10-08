Afyonkarahisar'da bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu DKMP ekiplerince koruma altına alındı
Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bulundurma belgesi olmadan bakıldığı belirlenen makak maymununu koruma altına aldı. Maymun, bakım ve tedavi sürecinin yürütülmesi amacıyla AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar'da bulundurma belgesi olmadan bakıldığı tespit edilen makak maymunu koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede makak maymununa ilişkin bulundurma belgesinin olmadığı tespit edildi.
DKMP EKİPLERİ TESLİM ALDI
Tespitin ardından makak maymunu DKMP ekipleri tarafından teslim alındı.
Hayvanın bakım ve tedavi sürecinin yürütülmesi amacıyla AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğü bildirildi.
"MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"
DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."