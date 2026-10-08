Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti!
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.