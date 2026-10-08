Galata Kulesi Filistin renklerine büründü
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İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 3. yılında, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Tarihi kuleyi çevreleyen vatandaşlar ve turistler, anlamlı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı.
Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtmayla kule, Filistin bayrağının renklerine büründü.
Galata Kulesi çevresinde toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, yansıtmayı cep telefonlarıyla görüntüledi.