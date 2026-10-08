Kağıthane'de gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen taksi ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.