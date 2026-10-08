Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda otomobil ve taksi çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda taksiyle çarpışan otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kağıthane'de gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen taksi ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.
TRAFİK YENİDEN NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda, bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı.