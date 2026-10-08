Motosiklet kontrolden çıktı! Peş peşe otomobillere çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsrafil A. (16) ile yolcu Melisa A. (17) yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi meydana geldi. Kozluca Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan İsrafil A. (16) yönetimindeki 16 CAT 485 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada aynı yönde seyreden Özcan O. (47) yönetimindeki 16 BMV 886 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 16 BTZ 875 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü İsrafil A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.