Bartın'da akılalmaz kaza! Fren yerine gaza basınca markete daldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki H.K., otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basarak zincir markete daldı. Cam kapıyı kırarak içeri giren araç, raflara ve kasa tezgâhına çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Bartın'da 81 yaşındaki sürücü, aracı yol kenarına park etmek isterken markete girdi. Aracın market kasasına çarparak durabildiği kazada maddi hasar meydana geldi.
FREN YERİNE GAZA BASTI
Olay, Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (81), 34 BEK 642 plakalı otomobilini yol kenarına park etmek istediği sırada fren yerine gaz pedalına bastı.
Kontrolden çıkan otomobil, zincir marketin cam kapısından içeri girerek raflara ve yazar kasanın bulunduğu tezgâha çarptı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Kaza sırasında kasa bölümünde müşteri veya görevli bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve markette maddi hasar oluştu.
Kazanın ardından şok yaşayan yaşlı sürücüyü market müşterileri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü sağlık kontrolünün ardından ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.