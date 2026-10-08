Bartın'da akılalmaz kaza! Fren yerine gaza basınca markete daldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki H.K., otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basarak zincir markete daldı. Cam kapıyı kırarak içeri giren araç, raflara ve kasa tezgâhına çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.