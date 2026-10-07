Üsküdar'da yalıya vapur çarptı! Kaza anları kamerada

Üsküdar'da seyir halindeki bir yolcu vapuru, bir iş insanına ait yalıya ve önündeki tekneye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yalı ve teknede hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.