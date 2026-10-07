Üsküdar'da yalıya vapur çarptı! Kaza anları kamerada
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Üsküdar'da seyir halindeki bir yolcu vapuru, bir iş insanına ait yalıya ve önündeki tekneye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yalı ve teknede hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar'da korku dolu anlar yaşandı.
Seyir halindeki yolcu vapuru, bir iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yalı ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.