Haliç Köprüsü'nde korkuluklara çıkan ve yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından güvenli şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, kontrol amacıyla ambulansa götürüldü.

Olay, Haliç Köprüsü üzerinde Mecidiyeköy istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, köprü üzerindeki tellere tutunarak köprünün korkuluğuna çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakın bir zamanda işten çıkarılan şahsı polis ekipleri yaklaşık 2 saatlik müzakere sonucunda köprünün korkuluklarından indirdi.

Şahıs kontrol amaçlı ambulansa alındı.