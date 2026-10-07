Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelinin Pınartepe Mahallesi'ndeki bir işletmede olduğu belirlendi. İşletmeye düzenlenen operasyonda Cüneyt A. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında sahte Hakimler ve Savcılar Kurulu emekli cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirildi.

Kendini savcı olarak tanıtan şüpheliler 5 kişiyi 3 milyon 570 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)

5 KİŞİYİ 3 MİLYON 570 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Çalışmaların devamında Cüneyt A.'nın Kadir M. ile birlikte hareket ettiği ve iş ile memurluk vaadiyle 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş ele geçirildi. 2 şüphelinin de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlenirken, Cüneyt A.'nın 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin mağdurlara çeşitli yollardan ulaşarak iş bulma veya memur yapma vaadinde bulundukları ve para aldıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler Cüneyt A. ve Kadir M. tutuklandı.