Napolyon döneminin 200 yıllık askeri şifresi yapay zeka ile çözüldü
Napolyon döneminden kalan ve 200 yılı aşkın süredir çözülemeyen askeri şifre, yapay zeka desteğiyle deşifre edildi. Mühendis Carter Church'ün çalışmasında çözülen mektup, 1809'da Fransız ve müttefik birliklerinin Avrupa'daki konumlarına ilişkin kritik bilgiler içeriyor.
Tarihin en dikkat çekici şifrelerinden biri, yapay zekâ desteğiyle çözüldü. 1809 yılında Napolyon Bonaparte'ın emriyle hazırlanan ve General Auguste de Marmont'a gönderilen şifreli birlik brifingi, 200 yılı aşkın süre sonra ilk kez bütünüyle deşifre edildi.
BELGE DOĞRUDAN NAPOLYON TARAFINDAN YAZILMADI
Çözülen metin, Napolyon'un kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup değil. Belge, İtalya Genel Valisi Eugène de Beauharnais'in karargâhından hazırlanarak Marmont'a gönderildi.
Napolyon, 16 Mart 1809'da Eugene'e bir emir verdi. Marmont'a Fransız ve müttefik kuvvetlerin ana mevzilerinin bildirilmesini isteyen Napolyon, mesajın şifreli hazırlanmasını ve güvenilir bir subay aracılığıyla ulaştırılmasını şart koştu.
O dönemde Avrupa yeni bir savaşın eşiğindeydi. Avusturya'nın Fransa'ya karşı harekete geçmesi beklenirken Fransız ordusunun önemli bir bölümü İspanya'da bulunuyordu. Dalmaçya'daki Fransız birliklerine komuta eden Marmont'un ise olası bir Avusturya saldırısında diğer Fransız kuvvetlerinden kopma riski vardı.
YAPAY ZEKA ŞİFREYİ ADIM ADIM ÇÖZDÜ
SentinelOne mühendisi Carter Church, sosyal medya paylaşımında 1809 tarihli şifreli belgeyi OpenAI'nin GPT-6 Astra modeliyle incelediğini açıkladı. Church'ün aktardığına göre yapay zeka, belgenin görüntüsünü yaklaşık altı saat içinde analiz etti. İlk aşamada 1202 x 1836 piksel boyutundaki görüntüyü satırlara ayırdı. Ardından el yazısıyla oluşturulan işaretleri tek tek belirledi.