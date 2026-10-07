Belgede yaklaşık 175 farklı işaret bulunuyordu. Model, hangi işaretlerin birden fazla kez kullanıldığını tespit ettikten sonra şifre çözümleme işlemine geçti. Çalışma yalnızca şifreyi okumakla sınırlı kalmadı. Yapay zeka;

Mesajın devamında Dalmaçya Kolordusu'nun da hesaba katılması gerektiği belirtiliyor. Avusturya'nın farklı yönlerden saldırıya uğrayacağı ve bu nedenle zor durumda kalacağı vurgulanıyor. Marmont'a ayrıca yürüyüş emri geldiğinde küçük birliklerden veya düzensiz asker gruplarından çekinmemesi gerektiği yönünde talimat veriliyor.

"Ruslar Avusturya'ya karşı ilerliyor ve Friuli ordusu bugün seksen bin kişiden oluşuyor."

Yapay zekanın çözdüğü metin, dönemin askeri hareketliliğine ilişkin önemli bilgiler ortaya çıkardı. Belgede Bavyera, Polonya ve Fransız kuvvetlerinin konumları hakkında bilgiler yer alıyordu. Çözülen bölümlerden birinde şu ifadeler bulunuyor:

Belgenin içeriği bu açıdan yalnızca bir şifre çözme çalışması olarak kalmadı. Napolyon dönemindeki askeri hareketliliğe ilişkin tarihsel bir kaynağın yeniden okunmasını da sağladı.

Church, şifre çözüldükten sonra elde edilen birlik numaralarını, subay unvanlarını ve birliklerin konumlarını dönemin askeri kayıtlarıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırmalar belgenin, Avusturya kuvvetlerinin saldırıya geçmesinden yaklaşık iki hafta önce, 1809 yılının mart ayının sonlarında hazırlandığı sonucuna götürdü.

Napolyon dönemine ait belge yıllar süren araştırmanın ardından çözüldü. (A Haber Foto Arşivi)

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN BELGE "ÇÖZÜLDÜ" OLARAK İŞARETLENDİ

Belgenin şifresi daha önce de araştırmacıların ilgisini çekmişti. Yıllar boyunca farklı araştırmacılar metnin içeriğini yeniden oluşturmaya çalıştı. Ancak tam bir çözüm yayımlanmadı. Church, araştırmasının tamamını 18 Eylül'de kamuoyuna sundu. Çalışmada kullanılan transkripsiyon, şifre tabloları ve çözüm için hazırlanan komut dosyaları da paylaşıldı.

Çözümün doğruluğu daha sonra Tokyo merkezli araştırmacı Satoshi Tomokiyo tarafından da incelendi. Cryptiana'yı yöneten Tomokiyo'nun incelemesinin ardından ilgili kayıt "çözüldü" olarak işaretlendi.

Böylece Napolyon döneminden kalan ve iki yüzyıldan uzun süredir çözülemeyen askeri şifre, modern yapay zeka araçlarının kullanıldığı kapsamlı bir çalışmayla gün yüzüne çıkarılmış oldu.