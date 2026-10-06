Japonya'da düzenlenen bir yarışma, uykuyu alışılmışın dışında bir rekabetin merkezine taşıdı. Tokyo'da gerçekleştirilen "Matt Race" adlı etkinlikte onlarca kişi, kendilerine takılan uyku takip cihazlarıyla yataklara uzandı. Yarışmacılardan 90 dakikalık süre içinde mümkün olduğunca hızlı, derin ve kesintisiz uyumaları istendi.

Yarışmacıların performansı yalnızca uyudukları süreye göre belirlenmedi. Uyku takip cihazlarından alınan veriler değerlendirmeye alındı. Puanlamada şu kriterler dikkate alındı:

5 Ekim Pazartesi günü Tokyo'da düzenlenen etkinlik, sıradan bir uyku deneyiminden oldukça farklıydı. Katılımcılar loş ışıklarla aydınlatılan salonda yataklara yerleşti. Bazı yarışmacılar daha rahat uyuyabilmek için yanlarında pelüş oyuncaklarını da getirdi.

Tokyo’daki yarışmada katılımcılar 90 dakika boyunca en hızlı ve derin uykuya ulaşmaya çalıştı. (A Haber)

Japonya’da düzenlenen uyku yarışmasında birinciye 2 milyon yenin üzerinde ödül verildi. (A Haber)

En yüksek toplam uyku skoruna ulaşan yarışmacı büyük ödülü kazandı. Etkinlikte ayrıca en derin uyuyan kişiye ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip yarışmacıya da özel ödüller verildi.

32 yaşındaki Chisato Honda da yarışmaya katılan isimler arasındaydı. Honda, AFP'ye yaptığı açıklamada deneyimin kendisi açısından oldukça kısa sürdüğünü belirterek, "Göz açıp kapayıncaya kadar bitti, biraz daha uyumak isterdim" dedi.