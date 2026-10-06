2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı!
Gaziantep'te 2021 yılında 2 aylık oğlu Cihan Göç'ü darbederek beyin kanaması geçirmesine neden olan Yunus Göç'ün 16 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bebeğine uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasına yansıyan sanığın, "Bir an kendimi kaybettim" savunması da mahkeme tarafından kabul görmedi; Yargıtay, takdiri indirim uygulanmamasını da hukuka uygun buldu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2021 yılında yaşanan olayda, 2 aylık Cihan Göç'ün babası tarafından acımasızca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren minik bebek hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç hakkında başlatılan yargı sürecinde son sözü Yargıtay söyledi.
"BİR ANDA GÖZÜM KARARDI"
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Semra Göç, eşinin oğlunu daha önce de darbettiğini anlattı. Anne Göç, "Cihan'ın yüzü gözü morarıyordu, ağzından kan geliyordu. Ben ilk başlarda hasta olduğunu sandım." dedi.