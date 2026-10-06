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2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı!

Gaziantep'te 2021 yılında 2 aylık oğlu Cihan Göç'ü darbederek beyin kanaması geçirmesine neden olan Yunus Göç'ün 16 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bebeğine uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasına yansıyan sanığın, "Bir an kendimi kaybettim" savunması da mahkeme tarafından kabul görmedi; Yargıtay, takdiri indirim uygulanmamasını da hukuka uygun buldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2021 yılında yaşanan olayda, 2 aylık Cihan Göç'ün babası tarafından acımasızca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren minik bebek hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı! - 1

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç hakkında başlatılan yargı sürecinde son sözü Yargıtay söyledi.

2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı! - 2

"BİR ANDA GÖZÜM KARARDI"

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Semra Göç, eşinin oğlunu daha önce de darbettiğini anlattı. Anne Göç, "Cihan'ın yüzü gözü morarıyordu, ağzından kan geliyordu. Ben ilk başlarda hasta olduğunu sandım." dedi.

2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı! - 3

Sanık Yunus Göç ise suçlamaları kabul ederken kendisini, "Daha önce oğlumu darp etmedim. Olay günü bir anda gözüm karardı. Bunun bir mazereti yok biliyorum ancak bir an kendimi kaybettim." sözleriyle savundu.

Mahkeme sanığa ilk etapta 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ancak karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Bozma kararında, sanığın rızası alınmadan SEGBİS üzerinden savunmasının alınması ve bebeğin hayati tehlike geçirmesine rağmen cezanın alt sınırdan belirlenmesi gerekçe gösterildi.

2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı! - 4

CEZA 16 YILA ÇIKTI

Yeniden yapılan yargılamada Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Göç'ü "Alt Soya ve Çocuğa Karşı Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın 8 yıl süreyle velayet hakkından yoksun bırakılmasına hükmetti.

2 aylık bebeğe şiddette flaş karar: Cani babanın 16 yıllık hapis cezasını yargıtay onadı! - 5

YARGITAY'DAN İNDİRİM KARARINA RET

Kararın taraf avukatlarınca temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine taşındı. Mağdur tarafının cezanın yetersiz olduğu, sanık tarafının ise cezanın fazla olduğu ve "takdiri indirim" uygulanması gerektiği yönündeki itirazları incelendi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Daire, 16 yıllık hapis cezasını ve sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması yönündeki kararı onayladı.

Böylece 2 aylık bebeğe yönelik şiddet davasında verilen 16 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

#Gaziantep #Bebeğe Şiddet
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