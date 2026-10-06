Sanık Yunus Göç ise suçlamaları kabul ederken kendisini, "Daha önce oğlumu darp etmedim. Olay günü bir anda gözüm karardı. Bunun bir mazereti yok biliyorum ancak bir an kendimi kaybettim." sözleriyle savundu.

Mahkeme sanığa ilk etapta 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ancak karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Bozma kararında, sanığın rızası alınmadan SEGBİS üzerinden savunmasının alınması ve bebeğin hayati tehlike geçirmesine rağmen cezanın alt sınırdan belirlenmesi gerekçe gösterildi.