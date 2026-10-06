Bingöl için Meteoroloji ve Valilikten kritik son dakika uyarısı geldi! Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgâr tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışların 6 Ekim 2026 saat 12.00'de başlayarak 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer de özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.