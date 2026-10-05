Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde öğle saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Önünde seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla atan ve alev alan otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından tünelde ulaşım aksarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza, saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi sınırlarında bulunan T2 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine seyir hâlinde olan otomobil, aynı yönde ilerleyen beton mikserinin tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi ve ardından alev aldı.

TÜNELDE YANGIN PANİĞİ: EKİPLER SEFERBER OLDU Tünel içerisindeki alev ve dumanı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki ulaşım tamamen dururken, tünel girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle otomobili saran alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen araca ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, otomobil sürücüsünün yanarak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.