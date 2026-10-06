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Alanya'da kan donduran vahşet: Bir kuşun başını ağzıyla koparıp diğerini bıçakla doğradı!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alanya'da kan donduran vahşet: Bir kuşun başını ağzıyla koparıp diğerini bıçakla doğradı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde Y.T. isimli şüpheli, iki kuşa yönelik vahşet içeren eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçerken, canlı kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğerinin kafasını ise bıçakla kestiği belirlenen şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.T., iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

ALANYA'DA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ! KUŞLARIN KAFASINI BÖYLE KESTİ

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliye kısa sürede tepki yağdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Alanya'da kan donduran vahşet: Bir kuşun başını ağzıyla koparıp diğerini bıçakla doğradı! - 1

KUŞLARA KORKUNÇ İŞKENCE

Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun kafasını ise bıçakla kestiği anların yer aldığı öğrenildi.

Alanya'da kan donduran vahşet: Bir kuşun başını ağzıyla koparıp diğerini bıçakla doğradı! - 2

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Y.T., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Alanya'da kan donduran vahşet: Bir kuşun başını ağzıyla koparıp diğerini bıçakla doğradı! - 3

Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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