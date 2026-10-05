Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve gök gürültülü hava, hayatı olumsuz etkiledi. Peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, karanlık gökyüzü adeta gündüze döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü dikkat çekti.

GECE GÜNDÜZE DÖNÜŞTÜ

Şimşeklerin oluşturduğu yoğun ışık nedeniyle karanlık gökyüzü zaman zaman adeta gündüze döndü. İlçe genelinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, gök gürültüsü ve şimşekler de gece boyunca etkili oldu.