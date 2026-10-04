Bayrampaşa'da bir eve operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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İstanbul Bayrampaşa’da bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 49 fişek ve 46 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınmasının ardından hakkında 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir dairede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu ikamete operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Evdeki aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 4 suç kaydı bulunan İ.H.D. (21) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.