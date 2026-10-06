İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, bugün 6 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için gün boyunca geçerli olacak ulaşım düzenlemesi de başladı. 6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.

6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonundaki ulaşım araçları ücretsiz olacak. (A Haber Grafik Ekibi)

6 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama gece yarısı saat 00.00'da başladı ve 6 Ekim gününün sonuna kadar devam edecek.

Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin ise mevcut İstanbulkart'larını turnike ve validatörlerde okutması yeterli olacak.