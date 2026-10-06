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İstanbul’da 6 Ekim ulaşım kararı! Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 6 Ekim ulaşım kararı! Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün, 6 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz başladı. İstanbulkart entegrasyonundaki araçlarda gün boyunca ücret alınmayacak. Peki Marmaray da ücretsiz mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, bugün 6 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için gün boyunca geçerli olacak ulaşım düzenlemesi de başladı. 6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.

6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonundaki ulaşım araçları ücretsiz olacak. (A Haber Grafik Ekibi)6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonundaki ulaşım araçları ücretsiz olacak. (A Haber Grafik Ekibi)

6 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama gece yarısı saat 00.00'da başladı ve 6 Ekim gününün sonuna kadar devam edecek.

Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin ise mevcut İstanbulkart'larını turnike ve validatörlerde okutması yeterli olacak.

Otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylarda 6 Ekim’de ücret alınmayacak. (A Haber Foto Arşivi)Otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylarda 6 Ekim’de ücret alınmayacak. (A Haber Foto Arşivi)

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz ulaşım kapsamında İstanbulkart sistemine dahil olan araçlar şöyle:

  • İETT otobüsleri
  • Metro
  • Metrobüs
  • Tramvay
  • Şehir Hatları vapurları
  • İstanbulkart entegrasyonunda yer alan diğer toplu ulaşım araçları

Bu araçları kullanan vatandaşlardan 6 Ekim boyunca ulaşım ücreti alınmayacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. (A Haber Foto Arşivi)Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. (A Haber Foto Arşivi)

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN GEÇERLİ OLMADIĞI HATLAR

6 Ekim'de ücretsiz ulaşım uygulaması;

  • Adalar hatlarında,
  • Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı'nda,
  • Karaköy-Beyoğlu Tünel hattında,
  • SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy hattında,
  • SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim hattında,
  • 139 Üsküdar-Şile hattında,
  • 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hattında

geçerli olmayacak.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yılında toplu ulaşım ücretsiz olacak. (A Haber Foto Arşivi)İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yılında toplu ulaşım ücretsiz olacak. (A Haber Foto Arşivi)

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN KAÇINCI YILI?

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun üzerinden 103 yıl geçti. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle kentteki işgal dönemi sona erdi. Bu tarih, İstanbul'un kurtuluş günü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu yıl da 6 Ekim'de İstanbul genelinde kurtuluş yıl dönümüne ilişkin programlar düzenlenecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması ise vatandaşların kent içindeki ulaşımını kolaylaştıracak.

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