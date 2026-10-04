Sivas’ın türkülere konu olan yöresel lezzetlerinden madımak, bu kez farklı bir ürünle gündeme geldi. Sivas Zanaatkarlar Çarşısı esnafı Turhan Toka, kentin simge lezzetlerinden madımağın kokusunu kolonyaya dönüştürdü.

Sivas'ta sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve birçok türküye ilham veren madımak, bu kez kolonya olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Daha önce dondurması yapılan madımak, şimdi de Sivas Zanaatkarlar Çarşısı esnafı Turhan Toka'nın çalışmasıyla kolonya haline getirildi.

35 yıldır kolonya ustalığı yapan Toka, farklı şehirlerde kendine özgü kokularla hazırlanan kolonyaları gördükten sonra Sivas'ı temsil edecek özel bir koku üretmeye karar verdi.

Kuru madımak otu kullanarak çeşitli denemeler yapan Toka, istediği ölçüyü yakalamasının ardından ortaya çıkan kolonyayı vatandaşların beğenisine sundu.

Kolonya ustası Turhan Toka, madımak kokusunu şişeye taşımak için özel çalışma yaptı. (Foto: İHA)

SİVAS'IN KOKUSU MADIMAK OLDU

Madımak kolonyasının Sivas'ı temsil etmesini istediğini belirten Toka, ürünü hazırlama sürecini anlattı.

Toka, "Madımak bizim güzel bir yemeğimizdir. Ben de birkaç yıldır bunun üzerinde bir AR-GE yaptım. Biz madımağın kolonyasını üretmeye karar verdik. Sivas halkı tarafından da beğenildi. Güzel rağbet görüyor. İş yerine gelip görenler bize ilk madımak kolonyasını soruyor" dedi.

Madımak kolonyası, Sivas’ı temsil eden özgün bir ürün olarak ilgi görüyor. (Foto: İHA)

KOKUSU İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPTI

Farklı illerde her şehre özgü kolonyalar bulunduğunu gördüğünü belirten Toka, Sivas'ın da kendine özgü bir kolonya ile anılmasını istediğini söyledi.

Toka, "Çoğu ilin kendine has bir kolonyası olduğu gibi biz de Sivas'ın bu kolonyayla anılmasını istedik. Memnunuz böyle bir çalışma yaptığımız için. Köylerden toplayarak ve sebze halinden madımak alarak kurutulmuş halinden esans üretildi. Akabinde etkili bir kokuyla kolonya haline geldi" ifadelerini kullandı.

Madımak kolonyasının bitkinin kokusunu birebir yansıtmayabileceğini belirten Toka, "Olabildiğince madımak bitkisinin kokusuna yakınlaştırmaya çalıştık. Gelenlerin çok dikkatini çekiyor, olumlu geri dönüşler oluyor ve bu da bizim hoşumuza gidiyor. İyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu.