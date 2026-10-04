Mardin’in Midyat ilçesinde gece saatlerinde TIR’a çarpan hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Midyat-Batman kara yolunda meydana gelen kazanın ardından yaralılar ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.