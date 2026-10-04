Uykularında yangına yakalandılar! 5 kişi dumandan etkilendi
Aydın’ın Efeler ilçesinde 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Evlerinde uykuda yangına yakalanan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında mahsur kalanların kurtarılmasını bekleyen yüzlerce vatandaş ise gece yarısı binanın önünde toplandı.
Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ALEVLERE DUMAN DA EKLENDİ
Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman binanın içerisine yayıldı. Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.
YÜZLERCE KİŞİ GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalanları tahliye etti. Yangını duyan yüzlerce vatandaş ise gece yarısı yanan apartmanın önünde toplanarak kurtarma çalışmalarını endişeyle takip etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edilirken, 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.