Uykularında yangına yakalandılar! 5 kişi dumandan etkilendi

Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman binanın içerisine yayıldı. Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Yangın , saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YÜZLERCE KİŞİ GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalanları tahliye etti. Yangını duyan yüzlerce vatandaş ise gece yarısı yanan apartmanın önünde toplanarak kurtarma çalışmalarını endişeyle takip etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edilirken, 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.