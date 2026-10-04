Korkunç olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki yangın havuzunun yanında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, vücudunda 13 bıçak darbesiyle yol kenarında ölü bulundu (Fotoğraf: İHA)

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.

JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Bayır'a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.