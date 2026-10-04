Antalya'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır'ın, 13 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti, 16 yaşındaki kızıyla görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö.'nün işlediği belirlendi. JASAT ekiplerince evinde gözaltına alınan katil zanlısı baba suçunu itiraf ederken, cinayet aleti bıçağı sakladığı taşın altını jandarmaya bizzat gösterdi.
Korkunç olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki yangın havuzunun yanında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.
JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Bayır'a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
BIÇAĞIN YERİNİ KENDİSİ GÖSTERDİ
Soruşturma kapsamında Mustafa Ö.'nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisinin gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Bıçak, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.