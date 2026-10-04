Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki G.A'nın hayatını kaybettiği olay dehşete düşürdü. Sevgilisi Mustafa B. ile ormana giden genç kız, çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazı kesilerek katledilen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre ormana otomobille gelen G.A. (18) ile Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mustafa B, yanında bulunan bıçakla G.A.'nın boğazını kesti. Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CANİ YARDIM İSTEYİP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ!

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

G.A.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.