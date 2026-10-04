Dehşetin en net görüntüsü! Depremde görüldü o anlar kamerada

Adana ve Osmaniye'deki art arda depremler sırasında Kozan'da toprak hareketliliği yaşandı. Tokmanaklı Mahallesi'nde tepeden kopan büyük kaya kütlesi çevrede paniğe neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.