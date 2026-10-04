Dehşetin en net görüntüsü! Depremde görüldü o anlar kamerada
Giriş Tarihi:
Adana ve Osmaniye'deki art arda depremler sırasında Kozan'da toprak hareketliliği yaşandı. Tokmanaklı Mahallesi'nde tepeden kopan büyük kaya kütlesi çevrede paniğe neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.
Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4.8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5.2 büyüklükte depremler meydana geldi.
Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu.
Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.