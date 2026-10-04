Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin başka bir kazaya müdahale ettiği esnada, iddiaya göre alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaza bölgesine daldı. Zincirleme felakete dönüşen ve adli makamlarca soruşturma başlatılan ikinci kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 1'i ağır toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ekiplerin bir kazaya müdahale ettiği bölgede meydana gelen ikinci kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Üç araca çarpan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
EKİPLER MÜDAHALE EDERKEN ÜÇ ARACA ÇARPTI
Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazaya polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği sırada, A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.