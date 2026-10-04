Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin başka bir kazaya müdahale ettiği esnada, iddiaya göre alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaza bölgesine daldı. Zincirleme felakete dönüşen ve adli makamlarca soruşturma başlatılan ikinci kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 1'i ağır toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.