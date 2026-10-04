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Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin başka bir kazaya müdahale ettiği esnada, iddiaya göre alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaza bölgesine daldı. Zincirleme felakete dönüşen ve adli makamlarca soruşturma başlatılan ikinci kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 1'i ağır toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ekiplerin bir kazaya müdahale ettiği bölgede meydana gelen ikinci kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Üç araca çarpan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı - 1

EKİPLER MÜDAHALE EDERKEN ÜÇ ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi.

Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı - 2

İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazaya polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği sırada, A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı - 3

ARAÇLARDA SIKIŞAN 12 YARALI KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Nazilli'de alkollü sürücü faciası: Kaza yerindeki ekiplerin arasına daldı! 12 yaralı - 4

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sürücü A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede yapılan kan testinde A.T.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Aydın Kaza
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