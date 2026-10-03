Yangın, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 81 FK 144 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.