Tır dolusu kişisel bakım ürünü yandı
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde Ankara yönüne ilerleyen kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü M.K., dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekip 112'ye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dorsedeki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 81 FK 144 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durdurdu. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
DORSEDEKİ ÜRÜNLER TAMAMEN YANDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında TIR'ın dorsesinde bulunan kişisel bakım ürünlerinin tamamı yandı. Yangın nedeniyle dorsede büyük çapta hasar meydana geldi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin yapılacak çalışmalar sonucunda belirleneceği bildirildi.