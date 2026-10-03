Kartal’da korkutan yangın! Metruk binadan siteye sıçradı

İstanbul Kartal’da saat 00.30 sıralarında Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak’taki 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki siteye sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.