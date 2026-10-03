Kartal’da korkutan yangın! Metruk binadan siteye sıçradı
Giriş Tarihi:
İstanbul Kartal’da saat 00.30 sıralarında Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak’taki 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki siteye sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gece saatlerinde yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLER SİTEYE SIÇRADI
3 katlı metruk binanın çatı katında başlayan yangın, bitişikte bulunan siteye sıçradı. İtfaiye ekipleri, büyüme riski taşıyan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.