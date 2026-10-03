Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu esnafı sevindirdi
Edirne'deki Balkan Pazarı, Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin yoğun alışverişiyle hareketli günler geçiriyor. Giyimden gıdaya, temizlik ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok ürünü tercih eden Bulgar turistlerin ilgisi, pazar esnafının satışlarına da yansıdı. Esnaf, son haftalarda artan yoğunluktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Edirne'nin önemli alışveriş noktalarından Balkan Pazarı'nda son haftalarda yoğunluk yaşanıyor. Yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği pazarda, özellikle uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor.
Giyimden gıdaya, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar çok sayıda ürünün satıldığı pazarda Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin alışveriş yaptığı görüldü. Artan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
"SATIŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL"
Pazar esnafı Yılmaz Kul, Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin yoğunluğunun satışlara olumlu yansıdığını belirtti.
Kul, "Satışlarımız çok güzel. Bulgaristanlı komşularımız, arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde pazarımıza geliyor. Alışverişlerini yapıp memnun ayrılıyorlar." dedi.
Ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır sektörde hizmet verdiklerini belirten halıcı esnafı Adil Keskin de pazarın potansiyelinden memnun olduklarını ifade etti.
"NE BULURLARSA ALIYORLAR"
Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım ise Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin çok sayıda ürüne ilgi gösterdiğini söyledi.
Yıldırım, Bulgar müşterilerin deterjan, şampuan, giyim ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra çeşitli ihtiyaçlarını da pazardan karşıladığını belirterek, fiyatların uygun olmasının ilgiyi artırdığını ifade etti.
"SON İKİ ÜÇ HAFTADIR ÇOK GÜZEL BİR KALABALIK VAR"
Pazar esnafı Selami Akmeşe de son haftalarda işlerin yeniden hareketlendiğini söyledi.
Akmeşe, Bulgaristan'dan gelen müşterilerin sayısının arttığını belirterek, "Son iki üç haftadır pazarda çok güzel bir kalabalık var, işlerimiz çok şükür yerinde. Esnafımızın durumu düzelmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'dan gelen müşterilerin meyve ve sebzeden suya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşıladığını belirten Akmeşe, önümüzdeki günlerde işlerin daha da iyi olmasını beklediklerini dile getirdi.
ESNAF KOMŞU ÜLKEDEN GELEN ZİYARETÇİLERDEN MEMNUN
Pazarı tercih eden Şenay Özeker, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygun olduğunu belirterek Bulgaristan'dan gelen ziyaretçileri Edirne'ye davet etti.
Pazarda alışveriş yapan Sunay Yeniköy de yaşanan hareketliliğin kent ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.
Ailesiyle pazara gelen Metehan Özer ise ihtiyaç duydukları ürünleri Balkan Pazarı'nda kolaylıkla bulabildiklerini söyledi.
Esnaf ve vatandaşlar, Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin Edirne'deki alışveriş hareketliliğine önemli katkı sağladığını belirtti.