Giyimden gıdaya, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar çok sayıda ürünün satıldığı pazarda Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin alışveriş yaptığı görüldü. Artan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır sektörde hizmet verdiklerini belirten halıcı esnafı Adil Keskin de pazarın potansiyelinden memnun olduklarını ifade etti.

Kul, "Satışlarımız çok güzel. Bulgaristanlı komşularımız, arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde pazarımıza geliyor. Alışverişlerini yapıp memnun ayrılıyorlar." dedi.

Edirne'de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi (Foto: İHA)

"NE BULURLARSA ALIYORLAR"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım ise Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin çok sayıda ürüne ilgi gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, Bulgar müşterilerin deterjan, şampuan, giyim ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra çeşitli ihtiyaçlarını da pazardan karşıladığını belirterek, fiyatların uygun olmasının ilgiyi artırdığını ifade etti.

"SON İKİ ÜÇ HAFTADIR ÇOK GÜZEL BİR KALABALIK VAR"

Pazar esnafı Selami Akmeşe de son haftalarda işlerin yeniden hareketlendiğini söyledi.

Akmeşe, Bulgaristan'dan gelen müşterilerin sayısının arttığını belirterek, "Son iki üç haftadır pazarda çok güzel bir kalabalık var, işlerimiz çok şükür yerinde. Esnafımızın durumu düzelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan gelen müşterilerin meyve ve sebzeden suya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşıladığını belirten Akmeşe, önümüzdeki günlerde işlerin daha da iyi olmasını beklediklerini dile getirdi.