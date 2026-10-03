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Osmaniye'de feci kaza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Osmaniye'de feci kaza

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 17 yaşındaki M.G.A. hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AHR 311 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Foto: İHA)Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Foto: İHA)

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 3 yaralı, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G.A. (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Osmaniye #Düziçi
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