Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AHR 311 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Foto: İHA)

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 3 yaralı, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G.A. (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.