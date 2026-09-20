Osmaniye'de baba dehşeti! Oğlunu tahrayla öldürdü gelini ve torunu yaraladı

Osmaniye Sumbas'ta aile içinde çıkan tartışma dehşete dönüştü. İddiaya göre baba Fevzi T., tahrayla oğluna saldırarak ölümüne neden oldu, gelini ve 14 yaşındaki torununu da yaraladı. Zanlı tutuklanırken yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.