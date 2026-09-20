Osmaniye'de baba dehşeti! Oğlunu tahrayla öldürdü gelini ve torunu yaraladı
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Osmaniye Sumbas'ta aile içinde çıkan tartışma dehşete dönüştü. İddiaya göre baba Fevzi T., tahrayla oğluna saldırarak ölümüne neden oldu, gelini ve 14 yaşındaki torununu da yaraladı. Zanlı tutuklanırken yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'deki evde dün Aydın T'nin (41) yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi T'nin (66) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.