Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Evlin Kauçuk Fabrikası'nda çalışan Mustafa Gez, 11 Şubat 2026'da çalıştığı sırada üretim makinesinde feci bir iş kazası geçirdi. Gez, olay sırasında herhangi bir iş eğitimi almadığını ve elini korumak için kullandığı inşaat eldiveninin sıcak kauçuğa yapışması sonucu elinin makineye sıkıştığını söyledi.

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)

Gez, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Çalışıyordum, herhangi bir eğitim almadım. Kilis Organizesinde elimde iş vardı. 125 derece sıcaklıkta kauçuk derisi vardı. Elim yanmasın diye eldiven takmıştım. O da inşaat eldiveni, sıcaklığı çektiği için yapışıyor. En son nasıl olduysa kaptırdım. Üretim makinesi vardı, hem derileri inceltiyor hem de parçalıyor. O makineyi kapattım, elim içine girmeden önce makine durmadı. Bağırdım, çağırdım. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı."

BİR PARMAĞI DİKİLDİ, KANGREN OLDU

Kazanın ardından sağlık ekiplerinin çağrıldığını belirten Gez, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldüğünü ve burada bir parmağının dikildiğini ancak parmağın daha sonra kangren olduğunu ifade etti.

Gez, "Saat 09.30'da kaza geçirdim. Gece saat 01.30 gibi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yetiştim. Bir tane parmak diktiler, kangren oldu" dedi.