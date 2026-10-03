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Kilis'te yürek yakan iş kazası! 5 parmağını kaybeden genç 8 aydır iş arıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kilis'te yürek yakan iş kazası! 5 parmağını kaybeden genç 8 aydır iş arıyor

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında 11 Şubat 2026'da geçirdiği iş kazasında sağ elindeki 5 parmağını kaybeden Mustafa Gez, 8 aydır işsiz. Gez'e parmak başına 100 bin liradan toplam 500 bin lira teklif edildiği öne sürülürken, genç adam "Ben parasında değilim. Sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım?" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Evlin Kauçuk Fabrikası'nda çalışan Mustafa Gez, 11 Şubat 2026'da çalıştığı sırada üretim makinesinde feci bir iş kazası geçirdi. Gez, olay sırasında herhangi bir iş eğitimi almadığını ve elini korumak için kullandığı inşaat eldiveninin sıcak kauçuğa yapışması sonucu elinin makineye sıkıştığını söyledi.

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)

Gez, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Çalışıyordum, herhangi bir eğitim almadım. Kilis Organizesinde elimde iş vardı. 125 derece sıcaklıkta kauçuk derisi vardı. Elim yanmasın diye eldiven takmıştım. O da inşaat eldiveni, sıcaklığı çektiği için yapışıyor. En son nasıl olduysa kaptırdım. Üretim makinesi vardı, hem derileri inceltiyor hem de parçalıyor. O makineyi kapattım, elim içine girmeden önce makine durmadı. Bağırdım, çağırdım. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı."

BİR PARMAĞI DİKİLDİ, KANGREN OLDU

Kazanın ardından sağlık ekiplerinin çağrıldığını belirten Gez, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldüğünü ve burada bir parmağının dikildiğini ancak parmağın daha sonra kangren olduğunu ifade etti.

Gez, "Saat 09.30'da kaza geçirdim. Gece saat 01.30 gibi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yetiştim. Bir tane parmak diktiler, kangren oldu" dedi.

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)

"BEN PARASINDA DEĞİLİM"

Kazanın ardından fabrika sahibi ve ustaların birkaç kez kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Gez, kendisine kaybettiği her parmak için 100 bin lira olmak üzere toplam 500 bin lira teklif edildiğini ileri sürdü.

Ancak Gez, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından paranın kendisi için öncelik olmadığını belirterek, "Ben parasında değilim. Benim sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım? 500 bin lira. Benim işim gücüm yok. 8 aydan beri mağdurum. Ne işe girebiliyorum ne evimin kirasını verebiliyorum" diye konuştu.

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)

"ÇAYCILIK OLUR, BEKÇİLİK OLUR"

Yeni evlendiğini belirten Gez, çalışarak evinin geçimini sağlamak istediğini söyledi. İş aradığını ifade eden Gez, "Çaycılık olur, bekçilik olur, ben evimi geçindirmek istiyorum. Daha yeni evliyim, 3 ay oldu" ifadelerini kullandı.

SİGORTA VE EĞİTİM İDDİASI

Gez, iş kazasının ardından sigortasında eksiklik bulunduğunu ve bu nedenle tedavi sürecinde de sorunlar yaşadığını öne sürdü. Ortaokul mezunu olduğunu belirten Gez, çalışamadığı süreçte liseye hazırlanmayı düşündüğünü söyledi.

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybetti (Foto: İHA)

KARDEŞİNDEN ÇAĞRI: "SESSİZ KALINMASINI İSTEMİYORUM"

Mustafa Gez'in kardeşi Nevzat Sükrü Gez de ağabeyinin yaşadığı mağduriyetin görülmesini istedi. Hem çalıştığını hem de ağabeyinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirten Gez, "Hem çalışıp hem abimle ilgileniyorum. Her ihtiyacına koşuyorum. Abimin bu durumunu görenlerin sessiz kalmalarını istemiyorum" dedi.

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