Faciaya ramak kaldı! Akaryakıt istasyonunda tanker yangını

Olay, saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunun Zeytinköy Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt boşaltımı yapılan iki tankerden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle parlamayla birlikte yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki tankere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpükle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında bir tanker tamamen yanarken diğer tankerin kupa kısmında hasar oluştu.