Faciaya ramak kaldı! Akaryakıt istasyonunda tanker yangını
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı sırasında tankerde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yanındaki tankere de sıçraması sonucu bir tanker tamamen yanarken diğer tankerin kupa kısmı zarar gördü. Yangında istasyon çalışanı Mehmet C. de yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunun Zeytinköy Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt boşaltımı yapılan iki tankerden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle parlamayla birlikte yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki tankere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpükle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında bir tanker tamamen yanarken diğer tankerin kupa kısmında hasar oluştu.
VANANIN DÜŞMESİYLE KIVILCIM ÇIKTI
Yangının çıkışına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü, bu sırada oluşan kıvılcımın yangına neden olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Yangında vücudunda yanıklar oluşan Mehmet C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.