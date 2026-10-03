3 gündür kayıptı! Meyve yiyerek hayatta kalan yaşlı kadın dronla bulundu

Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli 61 yaşındaki Fatma Aybey, 30 Eylül günü saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den bir daha haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri arama çalışması başlattı.

Arama-kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde yürütülürken, jandarma ekipleri de Aybey'in bulunması için mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı.