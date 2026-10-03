3 gündür kayıptı! Meyve yiyerek hayatta kalan yaşlı kadın dronla bulundu
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 30 Eylül’de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Aybey, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından dronla ormanlık alanda bulundu. AFAD koordinesindeki çalışmalarda 124 personel ve 24 araç görev alırken, Aybey’in kayıp olduğu süre boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinden meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.
Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli 61 yaşındaki Fatma Aybey, 30 Eylül günü saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den bir daha haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri arama çalışması başlattı.
Arama-kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde yürütülürken, jandarma ekipleri de Aybey'in bulunması için mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı.
DRON, KAYIP KADINI ORMANDA TESPİT ETTİ
Çalışmalara 124 personel ve 24 araç katıldı. Ekipler, aramalarda dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden yararlandı.
AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama-kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, Fatma Aybey dronla ormanlık alanda tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Aybey, köyde bulunan bir çobanın da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
3 GÜN BOYUNCA MEYVE YİYEREK HAYATTA KALDI
Kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenilen Aybey'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilen Aybey, Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.