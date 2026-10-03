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Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerinde patlama!

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerinde patlama!

Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilim sürerken, bölgede bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran devlet televizyonu IRIB, "ihlalde bulunduğu" belirtilen tankerin boğaza giriş sırasında takip sistemini kapattığını duyurdu.

IRIB'in haberine göre, Hürmüz Boğazı'na giren bir petrol tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. "İhlalde bulunduğu" belirtilen tankerin, boğaza giriş yaptığı sırada takip sistemini kapattığı aktarıldı.

Bölgede deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilim devam ederken yaşanan patlama, Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonu yeniden gündeme taşıdı.

#Hürmüz Boğazı #Petrol Tankeri
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