Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.

Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı (Foto: İHA)

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görüntülerde Türk bayraklarını çöpe atan kişinin de yine Y.T. olduğunu belirledi. Böylece sosyal medyada tepki toplamak amacıyla paylaşılan görüntülerin arkasındaki gerçek ortaya çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLERİN ARKASINDAN AYNI İSİM ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, hem bayrakları çöpe atan hem de daha sonra çöpten çıkararak görüntüleyen kişinin Y.T. olduğu belirlendi. Şüphelinin ardından "Vatan hainleri bayrak atmışlar" ifadeleriyle görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

Y.T. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.