Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ağaçların bulunduğu geniş alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Yangının genişlemesi üzerine Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışmalarına kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdi.

VATANDAŞLAR TRAKTÖR VE KÜREKLERLE MÜDAHALEYE KATILDI

Bölge sakinleri de traktörleri ve kürekleriyle çalışmalara yardım etti. Ekiplerin ve vatandaşların ortak müdahalesiyle alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşması engellendi.