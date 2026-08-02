Tekirdağ Çerkezköy'de rüzgârla büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti: 100 dekar ağaçlık ve otluk alan küle döndü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 100 dekar ağaçlık ve otluk alan zarar gördü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki çalılık bölgede çıktı.
ALEVLER YERLEŞİM YERİNE YAKLAŞTI
Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ağaçların bulunduğu geniş alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ
Yangının genişlemesi üzerine Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışmalarına kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdi.
VATANDAŞLAR TRAKTÖR VE KÜREKLERLE MÜDAHALEYE KATILDI
Bölge sakinleri de traktörleri ve kürekleriyle çalışmalara yardım etti. Ekiplerin ve vatandaşların ortak müdahalesiyle alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşması engellendi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışması yapıldı. Ağaçlık ve otluk yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.