Soma maden faciasında bilanço açıklandı: 5 işçiden acı haber geldi
Balıkesir Valiliği, Soma'da özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. 7 işçinin göçük altında kaldığı faciada 5 madencinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında İvrindi nüfusuna kayıtlı Ramazan İnce'nin, sağ kurtarılanlar arasında ise Dursunbey nüfusuna kayıtlı İbrahim Çimen'in bulunduğu açıklandı.
Balıkesir Valiliği, 1 Ekim 2026 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.
Meydana gelen göçükte 7 işçi yer altında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmaları seferberlik halinde sürdürüldü.
5 MADENCİDEN ACI HABER
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Ancak umutla sürdürülen çalışmaların ardından 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Faciada hayatını kaybeden madenciler arasında Balıkesir'in İvrindi ilçesi Taşdibi nüfusuna kayıtlı Ramazan İnce de yer aldı.
BİR AİLEYE ACI, BİR AİLEYE UMUT
Valilik açıklamasında, Dursunbey ilçesi Akbaşlar nüfusuna kayıtlı İbrahim Çimen'in ise sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.
Balıkesir Valiliği, hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımlarken, sağ kurtarılan işçiler için de acil şifalar diledi.
Açıklamada, "Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sağ olarak kurtarılan hemşehrimiz İbrahim Çimen ve diğer işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
OCAKLARDA YİNE YÜREKLER YANDI
Soma'da yaşanan maden faciası, yerin metrelerce altında ekmek mücadelesi veren madencilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Göçük altında kalan işçilerden gelen acı haberler ailelerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, sağ kurtarılan 2 işçi için umutlu bekleyiş yerini tedavi sürecine bıraktı.