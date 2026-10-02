Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Ancak umutla sürdürülen çalışmaların ardından 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Balıkesir Valiliği, 1 Ekim 2026 tarihinde Manisa 'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.

Soma'da maden kazası (Foto: AA)

BİR AİLEYE ACI, BİR AİLEYE UMUT

Valilik açıklamasında, Dursunbey ilçesi Akbaşlar nüfusuna kayıtlı İbrahim Çimen'in ise sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği, hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımlarken, sağ kurtarılan işçiler için de acil şifalar diledi.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sağ olarak kurtarılan hemşehrimiz İbrahim Çimen ve diğer işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

OCAKLARDA YİNE YÜREKLER YANDI

Soma'da yaşanan maden faciası, yerin metrelerce altında ekmek mücadelesi veren madencilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Göçük altında kalan işçilerden gelen acı haberler ailelerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, sağ kurtarılan 2 işçi için umutlu bekleyiş yerini tedavi sürecine bıraktı.