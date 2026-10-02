İstanbul Kağıthane’de 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş’ın hayatını kaybettiği kazada, acılı babanın 46 gün sonra kendi imkânlarıyla bulduğu güvenlik kamerası görüntüleri belirleyici oldu. İlk bilirkişi raporunda asli kusurlu gösterilen ve serbest bırakılan ehliyetsiz sürücünün, geri manevrayla kontrolsüz şekilde yola çıktığı tespit edildi. 70 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Böyüktaş’ın ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz tarihinde Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motokurye Yusuf Böyüktaş'ın (19) yönetimindeki 48 AVJ 702 plakalı motosiklet, park yerinden geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. idaresindeki 34 FST 69 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen motosiklet ve sürücüsü Böyüktaş, yerde sürüklenerek park hâlindeki 35 CBV 241 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada 19 yaşındaki Yusuf Böyüktaş ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Böyüktaş'ı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken trafik ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Çevrede yapılan ilk araştırmada, kaza anını gösteren kamera kaydına ulaşılamazken yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Selim A.'nın alkollü olmadığı belirlendi. "Taksirle yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan Selim A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN HAKKIMDA İDARİ YÖNDEN İŞLEM YAPTILAR"

Emniyetteki ifadesinde Selim A., "Ekmeği aldıktan sonra bahse konu araca bindim. Araca biner binmez aracın sarsıldığını hissettim. Olanı biteni anlamak için etrafıma baktığımda motosiklet ve sürücüsünün yerde süründüğünü gördüm. Ben de hemen yardım amaçlı, ismini olay sebebiyle öğrendiğim Yusuf Böyüktaş isimli şahsın yanına gittim. Ben araca bindiğimde aracı çalıştırmadım. Geriye doğru hareket etmedim. Daha sonra olay yerine trafik polisleri geldi. Gerekli tutanakları tanzim ettiler. Ehliyetim olmadığı için hakkımda idari yönden işlem yaptılar. Bahse konu motosiklet sürücüsü benim aracıma arkadan sıyırıp geçtiği için arka tamponumda sadece küçük çizik meydana geldi." dedi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf Böyüktaş'ın ise ifadesi alınamadı. İlk etapta kamera kaydına ulaşılamayan olayda, tutanaklar ile sürücü Selim A. ve Mustafa B.'nin ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ilk bilirkişi raporu, 10 Ağustos'ta savcılığa sunuldu. Düzenlenen raporda Yusuf Böyüktaş asli kusurlu, Selim A. ise tali kusurlu bulundu. Park hâlindeki diğer otomobilin sürücüsü Mustafa B.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.

KAMERA KAYDININ ARDINDAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENDİ

Ancak olayın peşini bırakmayan acılı baba Ömer Böyüktaş, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırma yaptı. Ömer Böyüktaş, 46 gün sonra olay anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını kendi imkânlarıyla buldu. Baba Böyüktaş'ın avukatıyla birlikte 4 Eylül'de savcılığa verdiği dilekçe kapsamında ek bilirkişi raporu hazırlandı.

Ek raporda, Selim A.'nın otomobiline bindikten sonra aracı çalıştırdığı, farlarını yaktığı ve park ettiği yerden kontrolsüz şekilde geri manevra yaparak yola çıktığı belirtildi.

19 yaşındaki gencin kullandığı motosikletin otomobilin sağ arka kısmına çarptığı, ardından devrilerek sürücüsüyle birlikte yerde sürüklendiği ve park hâlindeki diğer otomobile çarptığı kaydedildi.

Düzenlenen ek bilirkişi raporunda, Selim A.'nın verdiği ilk ifadeyle görüntülerin örtüşmediği tespit edildi. Sürücünün gerekli tedbirleri almadan akan trafiğe doğru geri manevra yaptığı ve kazada asli kusurlu olduğu değerlendirildi.

Raporda, kaza yerindeki hız sınırının saatte 30 kilometre olduğu, Yusuf Böyüktaş'ın bu sınırın üzerinde ilerlediği ve hızını yol ile trafik şartlarına uygun şekilde ayarlamadığı değerlendirilerek tali kusurlu olduğu belirtildi. Park hâlindeki diğer otomobilin sürücüsünün kusursuz olduğu yönündeki değerlendirme ise değişmedi.

KUSURLU BULUNAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Hastanede iki aydan fazla süredir tedavi gören Yusuf Böyüktaş, kazadan yaklaşık 70 gün sonra hayatını kaybetti. Böyüktaş'ın ölümünün ardından otomobil sürücüsü Selim A. tutuklandı.