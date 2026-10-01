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Şişli’de alkollü sürücü dehşeti! Polisin “dur” ihtarına uymadı, araçlara çarptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şişli’de alkollü sürücü dehşeti! Polisin “dur” ihtarına uymadı, araçlara çarptı

Beşiktaş’ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu belirlenen 45 yaşındaki D.T. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta dün saat 23.45 sıralarında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı.

BEŞİKTAŞ'TA "DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ ŞİŞLİ'DE DEHŞET SAÇTI

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesinde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

Şişli’de alkollü sürücü dehşeti! Polisin “dur” ihtarına uymadı, araçlara çarptı - 1

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

#Şişli #Beşiktaş
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