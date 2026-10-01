Şişli’de alkollü sürücü dehşeti! Polisin “dur” ihtarına uymadı, araçlara çarptı
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Beşiktaş’ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu belirlenen 45 yaşındaki D.T. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta dün saat 23.45 sıralarında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesinde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.