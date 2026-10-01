Yolcular araçtan indirilirken olay yerine bir başka midibüsün sürücüsü Serkan Erdemir geldi. İki sürücü, baygın haldeki yolcuyu güvenli şekilde yere yan yatırarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Edirne 'de önceki gün şehir içi toplu taşıma midibüsünde seyahat eden bir yolcu, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı. Yolcunun epilepsi nöbeti geçirdiğini fark eden diğer kişiler, durumu sürücü Evren Mungan'a bildirdi.

S.S. 19 No'lu Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci, olayın ardından yaptığı açıklamada şoförlere daha önce verilen ilk yardım eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Yaşananlar midibüsün araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcunun rahatsızlanmasının ardından sürücünün müdahale ettiği, diğer sürücünün de yardıma geldiği ve sağlık ekipleri ulaşana kadar yolcunun başında bekledikleri görüldü.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yolcuya müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan yolcunun tedavi altına alındığı öğrenildi.

Midibüste epilepsi paniği (Foto: DHA)

Dilci, eğitimli ve bilinçli personelin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, yolcu güvenliğini ön planda tuttuklarını ve şoförlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere devam edeceklerini ifade etti.

Dilci, duyarlılıkları ve soğukkanlı müdahaleleri nedeniyle sürücüler Serkan Erdemir ile Evren Mungan'a teşekkür ederek, yolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.