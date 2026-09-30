Üzerindeki büyüyü bozmaya gitti! 794 bin lirasından oldu

Bartın’da bir kişi, kendisine büyü yapıldığı ve bunun bozulması için adak kesilip muska hazırlanması gerektiği söylemleriyle 794 bin 750 TL dolandırıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlenirken gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğerinin ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

İddiaya göre şüpheliler, vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini hedef aldı. Soruşturma kapsamında savcılığa başvuran 53 yaşındaki N.T., 57 yaşındaki N.K.'nin kendisine büyü yapıldığını ve bu durumun giderilmesi için "adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini" söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

Bu yöntemle N.T.'nin toplam 794 bin 750 TL dolandırıldığı tespit edildi.

PARANIN 524 BİN LİRASININ İZİ SÜRÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, N.K.'nin elde edilen paranın 524 bin lirasını 42 yaşındaki C.K.'ye gönderdiğini belirledi. Bunun üzerine Kayseri'nin Talas ilçesinde N.K.'nin evine operasyon düzenlenirken, Bartın'da bulunan C.K.'nin adresi de mercek altına alındı.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

C.K.'nin evinde yapılan aramada, üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kağıtlar, 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi. N.K.'nin evinde ise 1 cep telefonu bulundu.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyonda gözaltına alınan C.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.K.'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.