Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil refüje savrularak devrildi. Kazada yolcu Tülay Durmuş hayatını kaybederken, sürücü C.D. ile H.D., G.D. ve M.K.D. yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, C.D (33) idaresindeki 81 ADY 087 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje savrularak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta yolcu olarak bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden kişinin Tülay Durmuş olduğu, araç sürücüsü C.D. ile otomobilde bulunan H.D., G.D. ve M.K.D.'nin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.