Bakırköy'de metruk bina sokağa çöktü! Ekipler sevk edildi
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Bakırköy'de metruk binanın üst katının yıkılması paniğe neden oldu. Çökme sonrası sokak molozlarla kapanırken, ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve belediye ekipleri yola savrulan parçaları temizledi.
Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı demir saclarla çevrili olan 2 katlı binanın üst katı yıkıldı.
Binadan kopan parçaların düşmesiyle sokak tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Ekipler, binanın çevresinde emniyet şeridi çekerek önlem alırken, belediye ekipleri de yola savrulan molozları temizledi.