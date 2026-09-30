Bakırköy'de metruk bina sokağa çöktü! Ekipler sevk edildi

Bakırköy'de metruk binanın üst katının yıkılması paniğe neden oldu. Çökme sonrası sokak molozlarla kapanırken, ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve belediye ekipleri yola savrulan parçaları temizledi.